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解封首日 九份出現人潮
中央流行疫情指揮中心正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範，新北市九份、十分風景區今上午陸續出現人潮，新北觀旅局指出，新北風景區人流管制已在5月22日解除，近期九份、十分景區人潮比管制時回流超過五成。
指揮官陳時中表示，今天仍然沒有新增確診病例，國內累計430人解除隔離，只剩下6人還在住院，台灣已經8周沒有本土個案，因此宣布境內解封，邊境風險依然繼續嚴管。
不過在母親節過後疫情就逐漸受到掌控，每當連續假期或是好天氣各景點就出現人潮，位於金山的溫泉業者指出，近期假日的訂房狀況逐漸回升，相較於疫情期間，根本沒人入住、餐廳沒人的狀況大不同。
新北觀旅局指出，新北宣布解封景點人流管制後，九份、十分景區相較5月下旬管制前人潮回流超過五成，以今上午為例，九份就出現不少遊客。另外碧潭、猴硐、烏來等景區，人潮約回流三成。
觀旅局說，仍提醒民眾保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，若無法保持距離就要戴口罩。另新北也與旅行社和旅館推出「新北ok旅遊標章」供民眾出遊選擇，配合實名制落實個人防護措施。
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