雙北停電7萬5千戶 原因出在輸電線

台北市文山區今天下午傳出停電，據在地里長說法，電力約10分鐘後恢復，現在都正常運作。另據台電回應指出，今日下午1時40分因台北變電所線輸電線跳線，導致台北市文山區、新北市新店區、永和區、永和區及中和區部分區域共約7萬5131住戶停電，狀況皆已排除。

位於文山區木柵路一段的華興里長陳峙穎表示，大約1點40左右停電，10分鐘左右就恢復，事發當下，不少里民來電詢問，瞬間幾十通訊息湧入，不過電源在下午1點50分就恢復；位在文山區萬隆路一帶的萬年里長邱秋芳則表示，只有停電一下子，正要打去問怎麼一回事，電力就來了，沒有受太大影響。

台電台北南區營業處表示，下午1時40分因台北變電所線輸電線跳線因，導致台北市文山區、新北市新店區、永和區、永和區及中和區部分區域等一帶，共約7萬5131住戶停電，目前已緊急搶修，14時40分恢復供電。