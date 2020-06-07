九份隔頂停車場停滿 老街人來人往 商家喜迎解封商機

新冠肺炎威脅趨緩，今天是台灣「解封」首日，新北市九份老街商圈理事長許立育今說，國內遊客已回流七成，老街談不上人擠人，但遊客明顯變多，還有來自彰化的遊覽車，讓商家鬆了一口氣。

因為解封首日假期，瑞芳警分局勤在主要聯外道路、觀光景點及福隆沙雕季沿線，掌握交通資訊及各地停車場管制狀況。

警方表示，今天濱海公路、九份、平溪、雙溪車流平順。風景區停車場部分，除九份隔頂停車場在上午10點半已停滿，瑞芳區9號、台陽、勸濟堂、水湳洞、猴硐煤礦園區、平溪區十分風景區、貢寮區福隆海水浴場停車場，停車秩序良好。

許立育表示，九份的遊客過去多來自國外，占約七成，國內旅客占約三成。國外遊客還不能入境，但國人旅遊意願提高，因此昨天和今天周休2日，九份老街遊客人數比疫情嚴峻時期明顯增加，觀察多是國內遊客，還有遊覽車團客上山，讓商家安心不少。

許立育說，因為是國人旅遊人數成長，因此老街賣草粿、芋圓等點心的商機回升較明顯，原本客源較多是外國遊客的茶樓、藝品店，受惠較有限。