全台大解封 竹子湖爆人潮 下午暴雨才打散遊興

今天起全台大解封，位於陽明山上的竹子湖地區，從上午9點多遊客陸續大量湧入，接近中午左右，1968APP人潮示警，竹子湖地區亮起人潮略多「黃」燈。不過下午1點左右，因竹子湖地區下了一場大雨，人潮也逐漸散去。

由於今天是全台解封第一天，竹子湖地區一早就有許多遊客上山吃飯賞花，周邊道路也一度進行單線雙向管制。當地民眾說，因為全台大解禁，這一兩天周末竹子湖人潮已回流，回到疫情前的人潮規模。湖田里長曹昌正表示，先前因疫情緣故，竹子湖地區遊客大減，不過隨著疫情趨緩，竹子湖的旅遊人潮從5月開始陸續回流，今天全台大解封，上竹子湖的遊客明顯增加許多。

曹昌正說，因今天陽明山下雨，尤其接近下午1點，竹子湖地區還突然下起暴雨，人潮逐漸下山，不過一般來說，竹子湖地區遊客多從上午9時開始湧現，中午達高峰，下午3時過後才會陸續下山。