蓋斑鬥魚解除保育數量又驟減 他花1個月手挖水池急復育

台灣蓋斑鬥魚一度瀕臨絕種，直到2009年才解除保育，改列為一般類野生動物，但近期卻因不斷的捕抓及不當飼養下，蓋斑鬥魚數量又逐漸變少，為此，新北市汐止區長青里長陳建興積極復育蓋斑鬥魚，不僅以最符合自然、生態方式創造復育環境，也在公所授課傳遞相關資訊，盼為蓋斑鬥魚復育盡一分心力。

蓋斑鬥魚是一種小型的淡水魚，又被稱為三斑鬥魚，具有迷器輔助呼吸器官，可以直接呼吸水面空氣，剛孵化的幼魚如同孑孓大小。

成魚大小約5至7公分，通常雄魚體型雌魚大，且為吸引交配雄魚顏色較為鮮豔，另外，雄魚的尾巴像剪刀一樣，可開叉或合併，但雌魚僅能呈現開叉樣。

陳建興表示，蓋斑鬥魚其實很好飼養，不用餵食僅靠吃水中浮游生物或蚊子就能生存，但其生存環境很重要，水若不深，魚在跳躍時很容易躍出水面死在陸地上、空間不大就容易互鬥死亡。

初期養育時，陳建興利用里內游泳池進行復育，因為游泳池夠大，最高紀錄一次容納6萬隻蓋斑鬥魚，「但有很多人都會偷偷捕抓。」

陳建興表示，他其實很樂意讓里民帶回去養育，但前提是需要先了解其養育知識和打造適合的環境，但有些里民只覺得魚好看就想抓回家養，死了再來偷捕抓，讓他非常困擾，但也只能勸導。

為了讓蓋斑鬥魚在各處都能復育，除了在汐止各個湖泊或是堰塞湖，像是新山夢湖等適合處放生的生態環境，他也會讓各處純種蓋斑鬥魚與自己復育的蓋斑鬥魚交配。

他說，很多蓋斑鬥魚因為近親交配的關係，變得不健康且無法快速適應環境，導致存活的時間變短，因此，他在每年4至10月產卵期前，會先將不同地方的魚交換，才不會造成近親交配的情況，生出來的小魚也較健康。

另外，陳建興目前也積極在打造另一處復育蓋斑鬥魚的環境，堅持不用水泥而用人工挖掘方式，花了一個月才挖出一個水池，近日開始種植原生種水生植物，預計星期四將蓋斑鬥魚入池。