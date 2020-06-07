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十三行公園遊戲場完工 尋寶沙坑藏有古文明

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市八里區十三行文化公園兒童遊戲場日前完工，有20米長的磨石子溜滑梯及滑草場。記者吳亮賢／攝影
新北市八里區十三行文化公園兒童遊戲場日前完工，有20米長的磨石子溜滑梯及滑草場。記者吳亮賢／攝影

新北市八里區十三行文化公園兒童遊戲場日前完工，除有共融式鞦韆、翹翹板、天旋地轉等遊具，更有小朋友會喜歡的20米長的磨石子溜滑梯及滑草場，其中考古主題的尋寶沙坑，更藏有十三行陶片印記，新北市長侯友宜今視察時也陪伴幼童玩沙、挖寶，體驗結合文化探索的遊戲設施。

侯友宜指出，八里擁有最美麗的左岸風光，背後有觀音山，前面有淡水河系，是許多民眾喜愛遊憩的好場所，因此在十三行博物館旁的文化公園，闢建了兒童遊戲場，結合陶罐文化藝術，讓孩子們可以在這裡開開心心的玩一天。

侯友宜表示，新北市有非常多元、豐富的河岸環境，致力打造河濱特色公園，目前高灘處已經完成11座，尚未完成4座，希望讓民眾感受河濱公園之美，回味兒時的歡樂時光。

高灘處指出，十三行公園兒童遊戲場共耗費一年多建置而成，除了有共融式的鞦韆、翹翹板、天旋地轉等設施，更利用公園內既有高低差約7.6公尺的大草坡，興建具有陶罐意象、約20公尺長的磨石子滑梯及滑草場，並配合文化探索性質，設置以考古為主題的尋寶沙坑。

高灘處表示，這裡將成為北台灣第一座結合文化探索與環境地貌的兒童共融遊戲場，民眾若想體驗探險尋寶的樂趣，歡迎前來十三行文化公園，探索考古遺址、挖掘古器，並欣賞八里地區的不同面貌。

新北市長侯友宜與孩童一起挖沙、尋寶。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與孩童一起挖沙、尋寶。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與孩童一起挖沙、尋寶。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與孩童一起挖沙、尋寶。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜陪孩童盪鞦韆。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜陪孩童盪鞦韆。記者吳亮賢／攝影

十三行 侯友宜

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