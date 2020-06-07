十三行公園遊戲場完工 尋寶沙坑藏有古文明

新北市八里區十三行文化公園兒童遊戲場日前完工，除有共融式鞦韆、翹翹板、天旋地轉等遊具，更有小朋友會喜歡的20米長的磨石子溜滑梯及滑草場，其中考古主題的尋寶沙坑，更藏有十三行陶片印記，新北市長侯友宜今視察時也陪伴幼童玩沙、挖寶，體驗結合文化探索的遊戲設施。

侯友宜指出，八里擁有最美麗的左岸風光，背後有觀音山，前面有淡水河系，是許多民眾喜愛遊憩的好場所，因此在十三行博物館旁的文化公園，闢建了兒童遊戲場，結合陶罐文化藝術，讓孩子們可以在這裡開開心心的玩一天。

侯友宜表示，新北市有非常多元、豐富的河岸環境，致力打造河濱特色公園，目前高灘處已經完成11座，尚未完成4座，希望讓民眾感受河濱公園之美，回味兒時的歡樂時光。

高灘處指出，十三行公園兒童遊戲場共耗費一年多建置而成，除了有共融式的鞦韆、翹翹板、天旋地轉等設施，更利用公園內既有高低差約7.6公尺的大草坡，興建具有陶罐意象、約20公尺長的磨石子滑梯及滑草場，並配合文化探索性質，設置以考古為主題的尋寶沙坑。