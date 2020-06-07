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防疫新生活 北市業餘社區棒球賽開打

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
2020台北市業餘社區棒球聯賽也在今日正式開賽，今年共有120支業餘棒球隊、2000名以上選手參賽，即日起每周末將在社子島棒球場開打，賽事將持續3個月。圖／台北市體育局提供
2020台北市業餘社區棒球聯賽也在今日正式開賽，今年共有120支業餘棒球隊、2000名以上選手參賽，即日起每周末將在社子島棒球場開打，賽事將持續3個月。圖／台北市體育局提供

國內不少體育賽事因疫情延期，隨著疫情逐漸趨緩，不僅職棒率先全球開打，2020台北市業餘社區棒球聯賽今日也正式開賽，今年共有120支業餘棒球隊、2000名以上選手參賽，即日起為期3個月賽事，每周末將在社子島棒球場開打。

台北市體育局表示，今年報名隊伍多為大專社團球隊或社會人士球隊，也有公司行號組隊報名，另設有公開女子組，今年有台北先鋒、台北御聖、諾娜、SUNDAY、台灣大學以及中部的台中向日葵等6隊女子棒球隊報名參賽，盼能吸引不同性別與年齡的民眾，一同投入棒球賽事。

今年適逢疫情，球賽也做出相應防疫措施，但棒球場就在河堤旁，屬於戶外空間，體育局表示，民眾可自由入場觀賽，僅球員、工作人員需量測體溫，繳交名冊。

台北市體育局長李再立今早出席開幕典禮，致詞時表示，台北市棒球競賽成績優異，去年更榮獲全國運動會冠軍，除了推廣棒球運動，也期待疫情日漸趨緩，透過戶外賽事帶動市民回歸正常生活。

2020台北市業餘社區棒球聯賽資訊與賽程表，可至台北市棒球協會網站查詢。

台大女子棒球隊員代表運動員宣誓。圖／台北市體育局提供
台大女子棒球隊員代表運動員宣誓。圖／台北市體育局提供

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