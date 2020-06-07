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滑板車上路？ 新北：必須要審慎面對
立法院交通委員會初審通過修正道路交通管理條例，未來電動滑板車、賽格威等時速25公里以下的個人行動運具，授權地方政府自定可上路的範圍，新北交通局長鍾鳴時說，目前還定義為娛樂用具，交通部必須審慎認定使否為慢車，後續才有相關規劃。
新北市議員戴瑋珊說，過去道路上都禁止滑板車等個人行動運具上路，現在中央授權給地方政府，新北是否也能訂自治條例，規範滑板車的速限、路段、時間，並研議開放上路。
鍾鳴時表示，去年到新加坡訪問時特別看滑板車等新運具，確實有很大衝擊，必須使用智慧型手機在網路借車、還車，甚至還有輔助電力，不少快遞業者也使用滑板車當運具，但當地管理者也說，滑板車也發生過撞傷人事件。
鍾鳴時說，目前國內在慢速交通環境，說實在不是那麼好，他曾親眼看過公車停靠的時候，突然有滑板車衝出，開放必須思考使用者的安全外，還需要衡量對其他交通的影響，台灣狀況與國外不同，是否上路使用要審慎態度面對。
戴瑋珊表示，滑板車等運具在世界各國，比較像是大眾運輸工具的最後一哩路，是微距行動的載具，台灣目前不見得要在城市內推行，可以開放在觀光區內使用，或是優先選擇區域開放使用，立法院交委剛初審過，新北可以著手研究。
鍾鳴時指出，滑板車因屬娛樂用具，可在部分高灘地、非道路使用，曾思考過開放部分區域，但無法進一步限制，必須要跨區域管理，中央因先研究滑板車等舊運具新使用的定義，若屬於慢車才有機會上路。
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