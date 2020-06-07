鶯歌不止老街和陶瓷 他返鄉從農傳遞有機觀念

新北市鶯歌區為著名觀光景點，每年鶯歌老街及其陶瓷藝術吸引不少遊客及藝術人前往，然而，38歲的返鄉青農秦瑋恩卻想要以推廣有機農產業的方式，向民眾展現不一樣的鶯歌風貌，也藉機傳遞有機友善觀念。

原本從事保險業務工作、擔任保險公司區經理職務的秦瑋恩，去年9月返回鶯歌開始投入農產業工作，接手退休父母所開創的開心農場，改採用有機方式種植當令季節蔬果，並成立「秦佳圓有機農場」自有品牌。

其農場種植高達20幾種作物，除了常見的時令蔬菜，包含青江菜、大陸妹等，還有近日熱門的超級食物「羽衣甘藍」，羽衣甘藍因菜葉如小鳥身上的羽毛樣，因而得其名，除含有高量的蛋白質、鈣質及維生素外，還有大量膳食纖維幫助消化。

除了種植蔬菜外，秦瑋恩也開發多樣加工商品，像是羽衣甘藍除有一般熱炒吃法外，他也研發製作酥脆的「羽衣甘藍海苔」，深受孩童喜愛，另外，還有蘿蔔糕、酸菜及油蔥酥等加工品。

秦瑋恩表示，剛開始投入農產業時碰到許多疑惑和無法解決的問題，直到參加新北市農業局與鶯歌農會提供的新農民創業輔導訓練課程，透過課程學習到耕種及相關病蟲害知識。

利用課程所學習到的知識，讓剛返鄉從農的他快速上手、6個月內通過有機轉型期驗證，加入有機耕作行列外。

不僅如此，秦為了推動有機農業與地方農業發展，還整合鶯歌、三峽地區農友及其資源，預計舉辦農夫市集，推廣在地農產品，並規畫以食農教育、農場體驗等方式傳遞有機友善觀念，促進鶯歌有機農業發展。