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全台大解封 陽明山竹子湖遊客人潮多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今天起全台大解封，陽明山竹子湖地區中午左右，1968APP人潮示警亮起人潮略多「黃」燈。圖／取自1968APP
今天起全台大解封，陽明山竹子湖地區中午左右，1968APP人潮示警亮起人潮略多「黃」燈。圖／取自1968APP

今天起全台大解封，位於陽明山上的竹子湖地區，接近中午左右，遊客大量湧入，竹子湖地區也開始進行單線雙向管制。根據1968APP人潮示警，竹子湖地區中午左右亮起人潮略多「黃」燈。當地民眾說，因為全台大解禁，這一兩天周末竹子湖人潮已回流，回到疫情前的人潮規模。

台北市湖田里長曹昌正表示，先前因為疫情緣故，竹子湖地區遊客大減，不過隨著疫情趨緩，竹子湖的旅遊人潮從5月開始陸續回流，今天全台大解封，上竹子湖的遊客明顯增加許多，不過因山上有下雨，不然人潮將更多，已陸續恢復疫情前盛況。一般來說，竹子湖地區遊客從上午9時開始湧現，中午達高峰，下午3時過後遊客陸續下山。

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