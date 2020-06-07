新北解禁夜市、商圈 三重店家串聯祭優惠

新北市府即日起解除夜市及商圈人流管制，中央也將在7月中推出振興三倍券，「我們三重人241平台」串連800間店家推出「熊卡優惠」，讓消費者使用優惠吃喝玩樂，中華民國在地數位發展協會理事長花上雅說，疫情趨緩後希望店家有更多的來客率。

「我們三重人241平台」是新北市三重地區的臉書社團，提供民眾在地資訊，負責經營的花上雅說，新冠肺炎疫情導致很多經營者都受波及，尤其是民生消費類型的店家，生意受到很大的影響，生活也受到挑戰。

花上雅指出，結合三重地區的店家，聯合推出「熊卡優惠」，讓消費者可以在三重約800間店家，不限時間、家數、次數享有熊卡優惠，若搭配7月中推出的振興三倍券，不僅刺激地方買氣，也能讓消費者省上加省。

三重施家豆花老闆娘李秀玲說，疫情帶來很多考驗，許多人認為做生意很簡單，但實際開店才知道辛苦，自己店內食材都純手工製作，還有支持的消費者來購買，但還是希望透過活動，讓更多人來捧場。

李秀玲說，店內5種料只要45元，同樣的食材在台北賣可能就要貴上20元，不過加入熊卡優惠外，只要持卡消費就會再多送一份料，生日時也會再送一碗豆花，希望帶來更多客群。

花上雅說，5月就與店家合作，提供防疫百元套餐，讓消費者吃美食還能省荷包，接著還會與店家加碼提供「滿千送百」活動，讓店家與消費者都雙贏。