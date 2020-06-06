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不戴口罩強搭捷運咬人女 衛生局開罰了

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
20多歲的鄭姓女子15日晚沒戴口罩，欲強行進入北捷市政府站搭車，被攔阻後毆打、咬傷保全手臂，最後被壓制在月台地面。 圖／取自臉書社團爆料公社
20多歲的鄭姓女子15日晚沒戴口罩，欲強行進入北捷市政府站搭車，被攔阻後毆打、咬傷保全手臂，最後被壓制在月台地面。 圖／取自臉書社團爆料公社

20多歲鄭姓女子5月中在台北捷運市政府站，沒戴口罩強行要搭車遭勸阻不聽，還出拳毆打、咬傷保全；針對強行不戴口罩搭車的行為，也被北捷公司移送衛生局開罰，衛生局昨天完成行政調查程序，開立裁處書，確定開罰鄭女3000元，成為北捷不戴口罩受罰的第二人。

北市衛生局科長余燦華表示，中央流行疫情指揮中心先前規定搭捷運、公車等大眾運輸必須戴口罩，不聽勸者可開罰3000元到1.5萬元；接獲鄭女案件後，雖事證明確，但等候鄭女陳述意見較花時間，也必須進一步求證確認，因此直到昨天才開立裁處書。

針對鄭女抵抗行為較第一例嚴重，為何仍採最低罰鍰？余燦華表示，防疫期間疾管法規是針對不戴口罩不聽勸一事有罰則，由於鄭女是初犯，依裁罰標準開罰3000元；至於鄭女涉及傷害他人的部分，則有刑法等法規處理。

另外，北捷明天（7日）起，防疫措施也將配合政府規定稍微解禁，民眾在「進閘門時」及「站內或車廂無法保持1.5公尺社交距離」應戴口罩。北捷也表示，若不聽勸者仍會被移送衛生主管機關依照傳染病防治法相關規定處理；民眾搭車時也盡量別交談並保持社交距離，發燒體溫達38度者仍拒絕運送。

衛生局 口罩 北捷
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