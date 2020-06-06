醫護或身分證2個0 月底前免費搭淡海輕軌

中央疫情指揮中心宣布，6月7日起逐步解封人流及活動。新北捷運公司訂淡海輕軌為「大口呼吸月」，明天起至6月底，凡醫護人員出示服務證明，或一般民眾身份證號碼有2個「0」，可至輕軌紅樹林站兌換當日無限搭乘輕軌1張。另外，今年即將通車的藍海線，後天至14日將做7天系統測試。

新北捷運公司表示，車站的開放空間通風良好，幾米鐵道很有特色，搭配沿線天然的生態步道及多條自行車道，隨著疫情逐漸趨緩，民眾外出散心需求增加，很適合旅遊。今年第4季藍海線即將通車至漁人碼頭，目前正積極進行通車前相關測試。

新北捷運公司指出，6月8日至14日為期7天的藍海線系統測試期間，紅樹林站至濱海沙崙站區段的班次將增加，尖離峰發車間距也將略作調整，平日尖峰時段將維持5至7分鐘班距，其餘時段及假日全天則將是6至9分鐘班距。

新北捷運公司表示，藍海線測試列車雖然同樣提供民眾搭乘，但服務區間僅於紅樹林站至濱海沙崙站間，而列車抵達濱海沙崙站後將清空車廂，繼續「不載客，行駛台北海洋大學站至漁人碼頭站區間。

新北捷運公司提醒，隨著相關解禁措施，民眾仍需謹守搭乘大眾運輸工具時防疫作為，除了可保持安全社交距離可不戴口罩外，其餘均需戴上。