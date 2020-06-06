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新北市兒藝節首檔演出 紙風車承諾如期表演

中央社 / 新北6日電

新北市文化局長龔雅雯表示，他前往八里紙風車基金會工作室關心火災善後，與團長任建誠達共識，將實現與孩子的承諾，會如期在新北市兒童藝術節演出，市府也將協助永續經營。

紙風車及綠光劇團位於新北市八里的佈景道具工廠，今天凌晨發生大火，存放的燈光、音響、服裝、道具、佈景付之一炬。

新北市府文化局長龔雅雯今天接受中央社記者訪問表示，紙風車與新北市政府是長期夥伴關係，除了市長侯友宜與紙風車文教基金會執行長李永豐通過電話與表達慰問，她也親自到火災現場關心。

龔雅雯說，紙風車劇團團長任建誠在現場告訴她，會更加努力勇敢面對，劇團永遠不可能靠公部門，唯有天助自助者，在大家的支持下，會一齣戲、一齣戲的站起來。

2020年新北市兒童藝術節預計7月26日在大都會公園首場表演，第一檔就是邀紙風車劇團演出。龔雅雯表示，已與任建誠達成共識，會依照原訂計畫演出，實踐對孩子期待的承諾，也讓兒童有快樂的暑假。

目前紙風車劇團將花費2週的時間盤整與清點損失，且重整劇團演出的檔期與細節，龔雅雯說，雖然道具與服裝付之一炬，市政府會全力協助並給予劇團創作的空間。

至於硬體方面，龔雅雯說，會與市政府工務局全力協助釐清目前工作室的用地現況，以及長久經營的地點，將尊重劇團的評估與選擇，並且全力協助讓在地扎根的表演團體可以永續經營。

紙風車 文化局

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