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改善無證攤販占路 市府在公館夜市畫藍虛線
為整頓無證攤販占用道路、阻礙交通等惹民怨情況，北市府今年推動「攤販長期精進計畫」，首個改善的夜市選在公館夜市，新設路邊「藍虛線」，限制攤商擺攤範圍，讓巷弄變整齊，不影響通行與救火動線。
市場處表示，士林市場本月中起也將展開相關改善計畫，下半年預計還要改善艋舺夜市、南機場夜市等地。
位於水源市場兩側巷弄的公館觀光夜市攤商，過去有攤商長期占用道路遭民眾檢舉，每周至少1件，為確保巷弄通行順暢、符合消防法規，夜市5月中旬新設「藍虛線」制約攤商擺攤範圍，使巷弄能維持4公尺寬，不影響水源大樓救火動線，周邊交通也變順暢，檢舉情況才改善。
公館觀光夜市自治會長賴美鳳則表示，自治會3月才成立，現有會員共81攤，藍虛線讓夜市變整齊、減少對居民的影響，因此大家都願意配合，6月還會配合市府導入悠遊付支付，7月再討論統一攤商招牌格式、製作多國語言菜單，並落實提供內用客人環保餐具。
市場處長陳庭輝表示，除公館夜市，士林夜市近來已規畫讓攤商內縮到道路紅線內側，無路邊標線路段巷弄則會增設藍虛線，比照公館夜市來管理，下半年預計要規畫艋舺夜市、南機場夜市改善工作，若計畫順利，改善的無證攤販夜市將當作範本，擴大辦理精進計畫。
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