台北市納管無證攤販 規劃士林夜市試辦

台北市市場處今天表示，為納管無證攤販，推動攤販長期精進計畫，從1月起開始輔導公館夜市內無證攤販，並先列為試辦場域，預定推廣至其他夜市，初步規劃下一個為士林夜市。

北市府市場處發新聞資料指出，為處理長期占用道路、阻礙交通的無證攤販，今年訂定「台北市攤販長期精進計畫」，以協助無證攤販維持道路通暢、環境清潔、食品衛生、消防安全及健全組織為目標。

市場處先規劃中正區公館夜市為試辦場域，1月起開始輔導無證攤販，成效良好，攤販都依營業標線擺攤，消防救災動線符合規定，並裝設排油煙等設備，也完成食品登錄。

市場處指出，經統計，北市無證攤販約3萬多攤，規劃「台北市攤販長期精進計畫」，希望協助攤販組自治會並配合在特定範圍擺攤等要求。

依「台北市攤販長期精進計畫」規定，為處理既有且長期占用道路阻礙交通的未領有營業許可證攤販（稱無證攤販），透過管地、管人、管秩序管理攤販，除確保攤販營業秩序外，盼提升鄰近社區生活品質。

市場處規劃今年試辦場域有公館夜市、士林夜市、艋舺夜市、北投市場外攤等，並提出維持道路通暢、環境清潔、確保食品衛生、消防安全、組織健全。此外，若攤販一年內發生3次重大食安或消保問題，先計點，最重可停止輔導。