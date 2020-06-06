三重區長退休 新北市府調整17名區長

新北市政府調整區長職務，將於本月10日生效，人事處長郭素卿說，這次是因三重區長劉來通退休引發的區長聯動，市府考量他們的資歷適度調整。劉來通是中央警官學校（警察大學前身）45期畢業，和市長侯友宜是同學，曾擔任永和警分局長，由警從政後，在三重區公所服務多年，深獲肯定。

新北市政府發言人蔣志薇表示，市長侯友宜原本在農曆年後就要調整相關人事案，但受到新冠肺炎疫情影響而延後，如今疫情進入下一階段，明天就要大解封，侯友宜期許新任的副局長和區長繼續秉持行動治理、第一線服務的精神，拚防疫也拚市政。

市府表示，其中板橋區長林耀長調任捷運工程局副局長，土城區長楊志宏調任民政局副局長，其餘部分區長借重其歷練調整回市府及各局處任職。

調整名單如後：

民政局副局長范姜坤火調任板橋區公所區長

樹林區公所區長陳奇正 調任三重區公所區長

民政局主任秘書陳怡君 調任永和區公所區長

金山區公所區長陳國欽 調任土城區公所區長

五股區公所區長莊茂坤 調任蘆洲區公所區長

瑞芳區公所區長王坤南 調任樹林區公所區長

鶯歌區公所區長周晉平 調任三峽區公所區長

民政局專門委員藍品畯 調任林口區公所區長

石碇區公所區長洪崇璉 調任五股區公所區長

貢寮區公所區長施玉祥 調任瑞芳區公所區長

坪林區公所區長施明慧 調任鶯歌區公所區長

中和區公所副區長周慶珍 調任坪林區公所區長

蘆洲區公所主任秘書曾繁盛 調任平溪區公所區長

秘書處秘書黃美華 調任深坑區公所區長

勞工局科長廖武輝 調任金山區公所區長

捷運工程局科長李浩榕 調任石碇區公所區長

環境保護局技正鍾耀磊 調任貢寮區公所區長