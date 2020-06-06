9對公仔9階段愛情故事 石門幸福步道啟用侯友宜參加

新北市石門區富基活動中心旁的「幸福步道」2期今天啟用，設置2個愛心造型裝置為起點，沿著步道裝飾9對公仔意象，每1組代表著每一愛情階段，很有故事性，侯友宜也親自走了一趟，認為走起來很舒服，指示周邊公園規劃加快腳步。

侯友宜上午在石門區農會包完肉粽後，參加當地「幸福步道2期啟用典禮」，該步道總工程經費約655萬元，所在位置是公園用地，設置2愛心造型裝置為起點，沿著步道裝飾9對公仔意象，每1組代表著每一愛情階段，歷經出生、求學、求職，巧遇、邀舞、熱戀、求婚、成家、最後偕老，相當具有故事性。

幸福步道除1、2期工程，還有周邊土地尚未利用，位處交通要道且地點顯著，市府已預定開發成為特色公園，可串連老梅綠石槽、富貴角及富基漁港等重要景點，形成帶狀觀光遊憩區，預期未來將成為北海岸青春山海線熱門觀光景點。

另外，為解決日前行動治理列管案中老梅里長許寶祿反映，里內排水溝阻塞問題，今天侯友宜也前往視察工程執行進度。石門區長林俊宏表示，該工程改善範圍約為270公尺，除改善溝蓋外，也請管線單位配合將附掛纜線一併整理，以及排水高程重新檢視調整，以改善排水不良溝體。