北市首個導入掃碼預約點餐系統 西湖市場今天上線

台北傳統市場節今天在西湖市場舉辦首場行銷活動，市場處也規畫讓傳統市場導入「掃碼預約點餐系統」便民，今天首度在西湖市場上線，副市長黃珊珊也到場視察體驗點餐用餐；不過，部分攤商卻仍抱持觀望態度，認為預約點餐系統要租金，效益還要評估；而市場處則表示，下半年預計在南門、中崙、華山3處市場也導入掃碼預約點餐系統，希望未來拓展全部市場。

全台唯一與捷運站共構的西湖市場，每天中午都吸引不少人到2樓美食區用餐，北市府去年起陸續整新美化西湖市場環境，包含更新美食區桌椅與地磚，本月更在5處入口增設多功能導覽機，除介紹市場與攤位特色，還露出QR碼供民眾掃描後，上網預約點餐，買完菜就能直接上樓享用或外帶美食。

市場處公有零售市場科長何相慶表示，西湖市場是北市首個導入掃碼預約點餐系統的公有市場，除了讓民眾更方便點餐，隨時都能上網找店家預定幾點取餐外，也讓攤商省下人力、時間應付電話等預約，必要時在防疫上也有減少接觸、縮短在密閉空間停留時間的功效。

黃珊珊今天也體驗掃碼預約點餐系統，先利用手機掃碼後連上網頁，選擇攤商，再點選購物勾選餐點加入購物車下訂，並預約多久後取餐。

不過，西湖市場美食區部分攤商卻仍抱持觀望態度，41攤中目前只有27攤參加；有攤商表示，預約點餐系統要裝pos機每月付500元租金，且每天能出餐服務客人的量有限，預約系統的效益還要評估，況且訂餐已有電話的管道。

加入點餐系統的季姓攤商則表示，她覺得網路化已是趨勢，裝機每月500元租金等於每天花約20元處理預約，還算划算，且看pos機就知道預定內容，電話溝通花時間，很忙時也難接電話，像今早就提早接到3筆訂單。

市民張先生表示，有時候上班走來西湖市場才點餐很熱也花時間，還可能沒位置要外帶回去，有預約點餐機就能省下不少時間。