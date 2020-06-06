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等了21年 新北泰山一棟921震損危樓今拆除

聯合報 / 記者魏翊庭江婉儀／新北即時報導
新北市泰山區明志路上的海砂屋一案，今辦理拆除。圖／新北市城鄉局提供
新北市泰山區明志路上的海砂屋一案，今辦理拆除。圖／新北市城鄉局提供

新北市政府列管921地震紅標（不堪使用）建築物共有26案，今天完成最後一案拆除。位於泰山明志路的歐式花園新城海砂屋利用新北市「防災都更」終於整合住戶，開啟新建之路，住戶江太太表示，從「宋省長」時代她就四處奔走，如今終於可有新房住。

該住宅有5樓共15戶，面積為504.5平方公尺，住4樓的江太太表示，住宅是1984年左右建成，在1999年921地震之前，就已經是海砂屋，1樓有天花板剝落，當時她就四處奔走希望向建商求償，但因為當時法規不周全未果。

5樓住戶盧先生表示，921地震時，屬5樓最嚴重，天花板大面積剝落，所幸他當晚並不在，因為有其他住家，就一直都沒住過這裡。江太太說，921之後她跑鑑定為危樓。

江太太表示，後來10幾年因為遇到溝通不良的建商，加上也有其他住戶不想搬走，經過多次市府及議員宋明宗、蔣根煌等人開多次協調會，才換成現在的建商，且剛好遇到2018年實施的新北市防災都更自治條例，獲得50％容積獎勵，提升住戶意願，最後3戶已在今年陸續搬出。新建將有13樓，相當期待。

新北市城鄉局都更處表示，新北透過都更推動辦公室積極輔導，「防災都更」只要是100％住戶同意、自行拆除，且利用「防災型建築加速改善要點」自辦都市計畫，就可有50％容積獎勵、租金及稅金補貼，評估關鍵為有容獎。都更處表示，住戶整合後，行政很快速，後續取得建造執照後即可動工興建。

城鄉局長黃一平表示，新北市境內仍有許多亟待拆除重建的危險建築物如海砂屋等。新北市長侯友宜上任來，努力都更三箭策略並推動多元都更，「都市更新條例」及「危老條例」重建方式外，更針對鼓勵海砂屋及危險建物改建推出獨有的「防災都更」政策，及「防災型建築加速改善要點」。

黃一平表示，市府將持續努力，讓新北市震損建築、海砂屋，及健檢三類堪虞建築等社區能及早脫離危險，是防災都更政策的核心價值，落實安居樂業。

新北市泰山區明志路上的海砂屋一案，今辦理拆除。記者魏翊庭／攝影
新北市泰山區明志路上的海砂屋一案，今辦理拆除。記者魏翊庭／攝影

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