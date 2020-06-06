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響應百元好茶券發放　坪林店家加碼推折扣、打卡禮活動

聯合報 / 記者江婉儀魏翊庭／新北即時報導
為鼓勵民眾到茶鄉消費，民眾只要到坪林區公所打卡，就可領取100元好茶券。圖／新北市農業局提供
為鼓勵民眾到茶鄉消費，民眾只要到坪林區公所打卡，就可領取100元好茶券。圖／新北市農業局提供

為鼓勵民眾到茶鄉消費，新北市農業局表示，民眾只要到坪林區公所打卡，就可領取100元好茶券，可在坪林店家各店家使用折抵消費，坪林在地商家也加碼推出折扣優惠或是打卡送禮活動，吸引民眾消費。

為振興地方產業發展，新北市結合春茶上市發放「新北好茶券」，從6月1日起，不論平日或假日皆可至坪林區公所領取價值100元好茶券，每人限領一次，預計發放1萬張，發完為止。

坪林地區百家特色商店也響應振興經濟，相繼加碼推出優惠方案，如「良心饅頭」買包種茶由送麵線、「鬍鬚茶園」推出購買茶葉滿斤免運費、「坪林茶產業文化館」買十送一、「坪感覺」茶酥9折等優惠方案，「福茶苑」則推出打卡活動，在FB粉專「Fortune tea garden」打卡按讚分享就贈送坪林包種與蜜香紅茶茶包組。

另外，為提供消費者更便利的購買管道，在6月6、7、20、21日在台北市希望廣場也推出茶葉展售會及領取「新北好茶券」服務，好茶券除了可在坪林使用之外，在希望廣場的新北市展售攤位也可折抵消費。

農業局表示，好茶券在坪林在地店家都可全額折抵消費，不論是買茶葉、零食小點、特色加工品皆可使用。民眾可把握機會在6月期間至坪林區公所，加入新北好茶Line@及「稼日蒔光臉書」按讚即可領取「新北好茶券」。

民眾可拿好茶券到各攤位消費。圖／新北市農業局提供
民眾可拿好茶券到各攤位消費。圖／新北市農業局提供

坪林 茶葉

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