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新北英速魔法學院 部分將轉型有1/3課程雙語上課
新北市「英速魔法學院」要轉型了，該學院全聘外師，辦理全市國小五年級「體驗出國遊學」的沈浸式全英語營隊，自2008年開辦至今，共有5個校區；經民代長期反映下，最快在109學年，將有部分學校由營隊性質轉為發展常態課程，強化新北雙語教學力，轉型的學校更開始有3分之1的課程採雙語上課。
英速魔法學院都在國小內，有石門乾華、坪林闊瀨、中和光復、林口興福及三峽龍埔校區，最初設計是幫助偏鄉缺乏資源的孩子有如出國的環境，後來全市小五生都可參加為期3天的營隊。不少議員反映，營隊活動不是天天有，應該把經費挪到發展英語融入平日的課程。
教育局長張明文表示，未來會將維持較偏鄉的英速魔法學院，部分則轉型成雙語實驗課程標竿學校。國小教育科長林奕成表示，營隊和課程發展將會兼顧，較偏鄉的學校仍辦營隊，而轉型學校服務全市雙語教師增能。
林奕成表示，外師將到其他學校進行帶狀式教學，且不限五年級學生，以擴展雙語教學受益人數。並研議與師範學校合作，開辦雙語學分班師培，培育更多本土雙語師資。
林奕成說，目前新北市有31所國小在非學科採雙語教學，如體育及音樂課，其中27所國小有外師，具有雙語的經驗。而標竿學校最快也在109學年，全課表的3分之1將採雙語教學，包括學科，不過並不會要求從頭到尾全英，可以從介紹語、專有名詞等加入英語。
林奕成說，留下來的英速魔法學院，營隊內容也將加入職業試探、在地特色等。由於有部分學校將轉型，服務量能勢必減少，因此將回歸照顧弱勢、非山非市學生優先，餘裕再開放全市報名；另為擴大英語教育經費使用效益，部分費用將採使用者付費，但偏鄉、弱勢學生仍維持免費。
林奕成指出，上路時間及轉型學校仍在最後確定，將盡速發布。
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