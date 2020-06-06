影／後疫情時期 侯友宜：來北海岸玩吃全台最好石門粽
端午節將至，新北市長侯友宜今天上午前往石門區行動治理，除慰勞警、消及清潔隊同仁，並與石門農會田媽媽北海驛站包粽達人一同手作肉粽、大啖美味石門粽，他說，後疫情時期大家可以來北海岸玩，而石門肉粽口味多又獨特，後疫情時期到來，推薦大家來買全台最好吃的石門肉粽。
侯友宜表示，疫情嚴峻期間，對各行各業影響層面既深且廣，小吃業生意也受重創，現在疫情控制得當，新北漸進開放逐步解封，地方政府有責任活絡在地經濟，帶動商圈店家買氣。
侯友宜說，粽子是端節必吃的應景美食，石門肉粽店家眾多，是石門代表性特產，從白沙灣沿著台二線有10多家賣肉粽商家，「來到石門就能聞到粽葉飄香，每家肉粽價格平民，相當美味，而且北海岸風景優美，歡迎大家到北海岸遊玩，提振地方買氣，將防疫期間滑落的業績再補回來」。
民政局長柯慶忠表示，石門區肉粽品項相當豐富，無論北部粽、南部粽，內餡用料都相當捨得，近年更融合在地傳統茶文化，肉粽裡帶有當地獨特茶香，熱騰騰出爐，絕對能滿足遊客味蕾。
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