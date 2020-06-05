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110家爭天下第一攤 網路票選人氣獎

聯合報 / 記者翁浩然／台北報導
台北傳統市場節「天下第一攤」評選活動起跑。記者翁浩然／攝影
台北傳統市場節「天下第一攤」評選活動起跑。記者翁浩然／攝影

北市每年一度的傳統市場節「天下第一攤」評選活動昨開跑，共21處市場110攤參賽，預計8日起評審展開實地評比，7月7日頒發金賞獎。另外，「台北好市發聲」8日起也同步展開世界美食網路票選，選出最佳人氣獎攤商，今年並與外送平台合作，推廣市場外送服務。

今年天下第一攤活動，由專家實地評比攤商的商品、攤位、行銷、食材、料理創意等項目，分為生鮮雜貨、花卉百貨、在地小吃及異國美食4類，競爭天下第一攤金賞獎。首場行銷活動今早9點在西湖市場展開，現場有優惠食材包、消費滿額送等活動。

市場處表示，考量傳統市場世代交替，融合世界各地平民美食文化，今年以「世界美食大賞」為主軸，舉辦網路票選活動，共有22攤商參加，包括歐式、日式、泰式和美式。

參賽的攤商作品，包含西湖市場義大利小石窟的「歐洲老奶奶檸檬塔」義式甜點、華山市場合掌村「頂級十二貫握壽司」，以及水源市場索菲烤布蕾的「索菲的甜點任意門」等。

傳統市場節今年還與跑跑腿外送平台合作，提供40多處公有市場外送服務，民眾只要用LINE就能請人跑腿幫買菜，不論生鮮食材或熟食都可，首次使用外送還有50元優惠，運費以距離計算。

傳統市場 甜點

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