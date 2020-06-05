「好孕三箭」升級 張斯綱：母嬰友善乘車補助應20趟次

台北市出生人口下降，台北市長柯文哲下午赴議會總質詢時，議員張斯綱指出，台北市連續5年出生人數下降，近5年出生人數共減少7519人，要推出「好孕三箭」升級政策，比照新北市提供孕婦妊娠期產檢乘車補助，加碼升級為「母嬰友善乘車補助」，乘車補助應為20趟次以上。

對此，台北市長柯文哲表示，針對提升生育獎勵金與育兒津貼，中央近日會有加碼計畫，北市也會研議。

張斯綱指出，新北推出「母嬰友善乘車補助」政策，除提供孕婦妊娠期產檢乘車補助，對於本國新生兒出生6個月內需接種5次常規疫苗，新生兒也有乘車需求，補助趟次應為25趟以上，這樣做是完整保護母嬰的德政。

北市府未提出孕婦交通安全友善政策，據社會局說法是因台北市交通發達，孕婦到各院所產檢很便利。張斯綱說，政策目的基於關懷孕婦的善意，保障孕期安全，這與台北市交通便利與否根本無關。張斯綱要求台北市推出助「母嬰友善乘車補助」政策，除了提供孕婦妊娠期產檢乘車補助，對於本國新生兒出生6個月內需接種5次常規疫苗(B肝、卡介苗、5合一、輪狀病毒、肺炎鏈球菌)，新生兒也有乘車需求，故補助趟次應為25趟以上，這樣做是完整保護母嬰的德政。

柯文哲說，少子化是國安問題須要誠實面對，中央最近也有相關的加碼計畫，也確定會提升生育獎勵金與育兒津貼，待中央公布後，北市會馬上推出因應辦法與細則，也將研議母嬰友善專車。