聽新聞
test
0:00 / 0:00
整頓五股垃圾山「撿到槍」 侯友宜：顯現整頓必要性
新北市工務局今日上午在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，施工人員途中挖到一把改造手槍，新工處已將手槍交由警方調查，蘆洲分局表示，該槍枝為瓦斯槍，因已老舊無法採證，由採證小組帶回。
工務局表示，新工處將五股垃圾山中興路以北的公有地，分為五大區塊進行綠美化整地作業，今日正在進行編號2號區塊整地工程，操作怪手機具的師傅翻土時，意外挖掘到一包用黑色塑膠袋包覆的異物，工人打開來驚見是一把手槍，立即通知正在旁邊督工的新工處主管，同時聯繫轄區五股分局到場調查，警方火速趕到現場後已將槍枝帶回鑑定並追查槍枝來源。
蘆洲分局表示，警方通報鑑識小組到場採證後，發現可疑槍枝為瓦斯槍，且因已老舊損毀無法進行採證，初步排除有改造槍枝的疑慮，已由鑑識小組將槍枝帶回。
工務局表示，五股垃圾山長期受限於洪水平原管制規定，發展停滯並遭隨意堆置垃圾、違章工廠林立，而成為治安與衛生的死角。新北市長侯友宜上任後，成立專案小組宣誓整頓垃圾山的決心，已陸續開闢出一部分綠地和道路，這次意外發現槍枝的現場為占地約2.75公頃的公有地。
對於五垃圾山翻土整地竟然可以發現槍枝，侯友宜得知後強調，由此可見五股垃圾山長年為治安死角，也顯現出市府整頓五股垃圾山的正當性及必要性，未來市府將持續秉持治安零容忍原則，讓市民安居樂業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言