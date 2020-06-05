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整頓五股垃圾山「撿到槍」 侯友宜：顯現整頓必要性

聯合報 / 記者江婉儀柯毓庭／新北即時報導
新工處在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，施工人員意外挖到一把改造手槍，已交由警方調查。圖／新北市工務局提供
新工處在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，施工人員意外挖到一把改造手槍，已交由警方調查。圖／新北市工務局提供

新北市工務局今日上午在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，施工人員途中挖到一把改造手槍，新工處已將手槍交由警方調查，蘆洲分局表示，該槍枝為瓦斯槍，因已老舊無法採證，由採證小組帶回。

工務局表示，新工處將五股垃圾山中興路以北的公有地，分為五大區塊進行綠美化整地作業，今日正在進行編號2號區塊整地工程，操作怪手機具的師傅翻土時，意外挖掘到一包用黑色塑膠袋包覆的異物，工人打開來驚見是一把手槍，立即通知正在旁邊督工的新工處主管，同時聯繫轄區五股分局到場調查，警方火速趕到現場後已將槍枝帶回鑑定並追查槍枝來源。

蘆洲分局表示，警方通報鑑識小組到場採證後，發現可疑槍枝為瓦斯槍，且因已老舊損毀無法進行採證，初步排除有改造槍枝的疑慮，已由鑑識小組將槍枝帶回。

工務局表示，五股垃圾山長期受限於洪水平原管制規定，發展停滯並遭隨意堆置垃圾、違章工廠林立，而成為治安與衛生的死角。新北市長侯友宜上任後，成立專案小組宣誓整頓垃圾山的決心，已陸續開闢出一部分綠地和道路，這次意外發現槍枝的現場為占地約2.75公頃的公有地。

對於五垃圾山翻土整地竟然可以發現槍枝，侯友宜得知後強調，由此可見五股垃圾山長年為治安死角，也顯現出市府整頓五股垃圾山的正當性及必要性，未來市府將持續秉持治安零容忍原則，讓市民安居樂業。

新工處正在進行五股垃圾山中興路以北五大區塊公有地綠美化整地工程。圖／新北市工務局提供
新工處正在進行五股垃圾山中興路以北五大區塊公有地綠美化整地工程。圖／新北市工務局提供
新工處在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，施工人員意外挖到一把改造手槍。圖／新北市工務局提供
新工處在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，施工人員意外挖到一把改造手槍。圖／新北市工務局提供

槍枝 侯友宜

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