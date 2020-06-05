整頓五股垃圾山「撿到槍」 侯友宜：顯現整頓必要性

新北市工務局今日上午在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，施工人員途中挖到一把改造手槍，新工處已將手槍交由警方調查，蘆洲分局表示，該槍枝為瓦斯槍，因已老舊無法採證，由採證小組帶回。

工務局表示，新工處將五股垃圾山中興路以北的公有地，分為五大區塊進行綠美化整地作業，今日正在進行編號2號區塊整地工程，操作怪手機具的師傅翻土時，意外挖掘到一包用黑色塑膠袋包覆的異物，工人打開來驚見是一把手槍，立即通知正在旁邊督工的新工處主管，同時聯繫轄區五股分局到場調查，警方火速趕到現場後已將槍枝帶回鑑定並追查槍枝來源。

蘆洲分局表示，警方通報鑑識小組到場採證後，發現可疑槍枝為瓦斯槍，且因已老舊損毀無法進行採證，初步排除有改造槍枝的疑慮，已由鑑識小組將槍枝帶回。

工務局表示，五股垃圾山長期受限於洪水平原管制規定，發展停滯並遭隨意堆置垃圾、違章工廠林立，而成為治安與衛生的死角。新北市長侯友宜上任後，成立專案小組宣誓整頓垃圾山的決心，已陸續開闢出一部分綠地和道路，這次意外發現槍枝的現場為占地約2.75公頃的公有地。