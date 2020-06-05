殉職鐵路警父病逝 侯友宜指司法制度應檢討
殉職鐵路警察李承翰的父親病逝，新北市長侯友宜今天表示，這是制度不完整的世界，司法應檢討殺警察挑戰公權力的行為，除考量加害者處境也要顧及被害者權益，保障執法者安全。
鐵路警察李承翰被刺死案，被告一審被判無罪，李承翰父親李增文昨天辭世，等不到上訴結果。侯友宜今天在接受媒體聯訪時指出，他從基層員警當上市長，面對警察在執行公務過程中不幸殉職，他不但哀痛，更感同身受。
侯友宜說，對於警察因公殉職都將心比心，他是警察出身的首長，當警察被害者時，會思考家屬如何面對，警察同僚如何看待。李承翰殉職案，他第一時間表態支持上訴，透過司法程序找回公平正義。
對李承翰的父親辭世，侯友宜表示，內心非常沉重不捨，這是制度不完整的世界，大家看到令人哀傷的情形，須從整個司法制度面探討。
他說，無論是窮凶惡極的歹徒殺害警察，或挑戰警察公權力，司法應該檢討如何對加害者從重追訴，不要逃過刑法制裁。尤其對思覺失調症的加害者，更要有完整的配套作法，就算是考量加害者的處境，也必須維護被害者應有權益。
侯友宜指出，唯有透過司法程序找回公平正義，全力以赴捍衛司法與公權力，保障員警安全才能勇於執法，守護人民安全。
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