新北打造市場生活美學 體驗縮小版特展

新北市板橋區黃石市場將改建為現代化市場，過渡期的中繼市場今天啟用，融入周邊運動場、公園、商圈，打造新的市場生活美學。市場處8日將打造縮小版菜市場，讓市民親身體驗。

新北市長侯友宜是菜市場家庭出身，去年7月參訪考察北歐國家，對當地現代化市場印象深刻，回台後致力推動改造新北市現代化市場，是市府重要施政。

他今天主持黃石中繼市場啟用時表示，菜市場是自己小時候生活的天地，盼市場改建、改造後的目標，是讓市場成為生活的一部分。

侯友宜說，傳統市場轉型過程須不斷接受挑戰、不斷改變，盼望攤商永續向前行。

經發局市場處長盛筱蓉表示，黃石中繼市場使用環保建材，以招牌顏色區分不同業種，並打造無障礙空間。建物有監視系統、污水處理及垃圾集中區，希望乾淨、明亮、透風又安全。

黃石中繼市場除保留傳統市場的人情味，還兼顧文化意象的軟硬體環境、銀髮親子友善空間，攤商引進電子支付服務，讓民眾輕鬆購買食材，也附設咖啡廳盼成為民眾最喜愛的消費及社交場所。

市場處表示，8日起也將在市府大廳舉辦「新北好市生活學－傳統市場新生活」特展，將縮小版菜市場搬進市府，讓市民體驗市場生活新樣貌，瞭解改建市場的新美學。

特展也推廣食農教育，從食材原型到模擬料理，以擬真玩偶帶領民眾認識食材，透過投影技術讓參與者體驗廚師的角色，烹煮美味的料理。

黃石中繼市場將於7月17日舉辦親子夏令營，以挑戰手作便當及彩繪環保提袋遊戲，帶領親子家庭認識市場，展現老市場新美學生活。