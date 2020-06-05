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新店香雞城永久停業 原屋主招租1年竟要240萬租金

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
台灣古早味手扒雞「香雞城」在3月突然宣布，「新店中正店」從4月19日起無限期停止營業。記者江婉儀／攝影
台灣古早味手扒雞「香雞城」在3月突然宣布，「新店中正店」從4月19日起無限期停止營業。記者江婉儀／攝影

台灣古早味手扒雞「香雞城」在3月突然宣布，「新店中正店」從4月19日起無限期停止營業，原屋主近日在屋租網貼租招租訊息，每月月租20萬元，房仲直言，目前市場消費力偏弱，加上受到新冠肺炎疫情影響，「能負擔高租金的店家真的不多」。

香雞城新店中正店原本在新店區中正路上開業，但在今年4月無預警宣布永久結束營業，記者前往實地查看，香雞城已經將內部裝潢與招牌拆掉，也貼出結束營業的字樣。

屋主近日在591租屋網貼出資屋資訊，指該處位置鄰近北新路及中正路口，靠近捷運七張站、新店區公所站與七張重劃區，也有七張公車站、崇光女中公車站，生活機能強且人潮多，適合連鎖加盟店及復健診所進駐，出租標的包含1、2樓及地下室1樓，使用面積約80坪，均有獨立通道，1個月月租要價20萬，1年租金就要240萬元。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，目前市場消費力偏弱，加上受到新冠肺炎疫情影響與近2年的空店潮，店面以高租金出租有減少的趨勢，20萬以上的店面不多，即便空間適合，要找到願意承租的業主不多，不容易租出去，以目前市場狀況，店面以5到10萬的租金，是目前最容易出租出去。

陳傑鳴說，如果該店面想要趕快出租，大約要減租一成左右，才會有比較多人詢問，租金若偏高，就不容易受到青睞，建議將租金調降，或是屋主可分割店面出租，讓不同行業混合出租，會增加出租跟獲得高房租的機會。

新店中正路上有多個路線公車會經過，周邊大眾交通運輸便利，是否可為該店鋪位置有所加分？陳傑鳴表示，有些店家會需要停車，如餐廳、家電行等，相關客戶如要購買東西或用餐，周邊是巷弄且路邊不好停車，顧客就會跳過不會過來，若以現在市場狀況，比較適合藥妝店、美妝店或是診所來租，但能負擔高租金的店家真的不多。

屋主近日在591租屋網貼出資屋資訊，1個月月租要價20萬，1年租金就要240萬元。記者江婉儀／攝影
屋主近日在591租屋網貼出資屋資訊，1個月月租要價20萬，1年租金就要240萬元。記者江婉儀／攝影

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