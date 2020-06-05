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關心美國姊妹市防疫治安 新北捐物資助守護

中央社 / 新北5日電
新北市長侯友宜表示，台灣與美國都會持續守護民主、人權、自由的普世價值。聯合報系資料照／記者吳亮賢攝影
新北市長侯友宜表示，台灣與美國都會持續守護民主、人權、自由的普世價值。聯合報系資料照／記者吳亮賢攝影

美國的新冠肺炎疫情、反種族歧視示威潮持續，新北市府除關心美國友好姊妹市治安，也致贈防疫物資。市長侯友宜今天表示，台灣與美國都會持續守護民主、人權、自由的普世價值。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重的美國，疫情持續延燒，又有反種族歧視抗議活動。市長侯友宜今天接受媒體聯訪時，記者詢問，近日是否對美國姊妹市表示關心或支援防疫。

市府秘書處表示，與新北締結姊妹市的9個友好城市中，美國有俄亥俄州瑞奇蘭郡、佛羅里達州邁阿密戴德郡、俄亥俄州辛辛那提市、加州洛杉磯郡、馬里蘭州巴爾的摩郡、德州哈里斯郡等6個。

秘書處說，美國辛辛那提市及姐妹城市德國史坦堡縣，分別求助防疫醫療物資，因此，結合民間資源向新北廠商採購隔離衣、面罩、布口罩，送姊妹市與疫情嚴重的紐約市、舊金山灣區的聖馬提歐（San Mateo）。

秘書處表示，與聖馬提歐當地的華裔市議員為窗口聯繫，致贈防疫物資外也關心當地華人社區，是否受反種族歧視抗議而影響治安。因實施宵禁，聖馬提歐的居民生活產生些許不便。

秘書處說，辛辛那提市的僑界窗口回覆，當地治安與交通狀況還好，也感謝姊妹城市的關心。辛辛那提電視台（Local 12）並播報新北市捐贈防疫物資。

至於紐約市因與新北共同推動聯合國永續發展目標（SDGs）結緣，市長辦公室也來信感謝新北捐贈防疫物資，盼望以後持續共同推動SDGs。

侯友宜表示，感謝市民關心美國的種族歧視所產生的對立與衝突，他認為，每個人都平等，確保民眾生活安全並遵守法令，是民主、人權、自由的最基本價值，相信美國與台灣都是同樣的精神，盼望美台都一起守護這些普世價值。

疫情 種族歧視

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