快訊

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年租金竟要240萬

文資防災做表面？漂亮數據背後 疏於管理的消防安全

要讓孩子快樂過暑假 新北推安全育樂營

觀天下 / 記者羅綸宏／新北報導
新北市首推國際遊學主題營，讓學生不用出國也能體驗各國文化。 圖／全聯有線電視提供
新北市首推國際遊學主題營，讓學生不用出國也能體驗各國文化。 圖／全聯有線電視提供

今年暑假礙於疫情，親子出國旅遊尚未解禁，新北市首推國際遊學主題營，讓學生不用出國也能體驗各國文化；另外也規劃1,300梯次的育樂營隊，要讓新北市的國中小學生，可以歡度一個既安全快樂、又能多元學習的暑假。

新北市長侯友宜表示，受疫情影響，今年家長可能無法帶孩子出國旅遊，市府首次推出「Fun暑假遊學去系列體驗營」，由業界老師設計非洲、印尼、菲律賓、韓國等國文化融入時尚造型的「國際多元時尚美型party營隊」，還有學生最愛的VR故事等營隊；並推出百部深具在地、國際特色的「雙語線上課程」影片，讓新北學子防疫期間也能暢遊新北、雲遊國際。

這場宣傳記者會，市府特別選在績優技職學校穀保家商舉行，侯友宜在學生的帶領下，體驗非洲雷鬼辮的編織技巧，雖然過程複雜，但侯友宜認為五顏六色的辮子，看起來很有精神、也很衛生。

為了孩子的安全，侯友宜特別交代市府團隊務，持續落實「三級防護」及「健康五原則」，保持社交距離，讓孩子能安心愉快地參加「新型態安全育樂營」，達到「放假不停學、防疫不鬆懈」的目標。

侯友宜 出國

延伸閱讀

罷韓後民進黨的下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

影／李承翰父驟逝 侯友宜：該檢討司法制度

響應減碳愛地球 新北市長侯友宜爬18樓上班

罷韓案倒數／侯友宜：全力做好市政就是對高雄最好回饋

相關新聞

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年竟要240萬租金

台灣古早味手扒雞「香雞城」在3月突然宣布，「新店中正店」從4月19日起無限期停止營業，原屋主近日在屋租網貼租招租訊息，每...

配合敬老卡 北市研議三倍券花3000補3000

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員林國成質詢時指出，疫情過去，但之前老人不敢出門，敬老卡點數沒使用，省下的錢該如何用？...

整頓五股垃圾山「撿到槍」 侯友宜：顯現整頓必要性

新北市工務局今日上午在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，施工人員途中挖到一把改造手槍，新工處已將手槍交由警方調查，蘆洲分局...

淡水河淤積影響航道 立委要求跨部整治

淡水河在台北港於河口興建北堤後，阻礙原有流向，造成下游長期淤積，影響淡水河航運路線，八里到淡水原本只要7到10分鐘，因淤積增加了三到四倍的時間與成本，立委洪孟楷邀集會勘，要來整合行政院各部會研擬有效的清淤計劃。

疫情趨緩 淡水馬偕醫院放寬探病限制

新冠肺炎疫情使得許屬多大型醫院場所，戒備格外謹慎，而淡水馬偕醫院入院都得採實名制，還要量體溫戴口罩外，停車場也更換採單一入口，不過現在面對疫情趨緩，淡水馬偕醫院也說會配合逐步來實現，後疫情時代的防疫新生活運動。

汐止自行車牽引道又濕又滑 騎車藏危機

新北市汐止區基隆河步道在南陽橋下的自行車牽引道，卻有不少騎士在這裡滑倒，相當危險，主要是因為斜坡，再加上地面裝了幾個鐵片，下雨天濕滑，今(5)日新北市議員周雅玲就邀請相關單位人員現場會勘，要求加強防滑。

要讓孩子快樂過暑假 新北推安全育樂營

今年暑假礙於疫情，親子出國旅遊尚未解禁，新北市首推國際遊學主題營，讓學生不用出國也能體驗各國文化；另外也規劃1,300梯次的育樂營隊，要讓新北市的國中小學生，可以歡度一個既安全快樂、又能多元學習的暑假。

大雨山水竄流民宅 汐止水源路做截流溝

新北市汐止區水源路是山區道路，只要下大雨水都順著山路往下竄流，一路流入民宅引起民怨，新北市議員廖先翔協助爭取改善，請公所在中間路段施作截水溝，提前把水引導進康誥坑溪，解決問題。

罷免門檻是四分之一 柯文哲：討厭我的剛好差不多

罷韓明天投票，台北市長柯文哲昨在北市議會總質詢時表示，若罷免只要25%就會通過，這樣很危險，想一想很可怕。「因為只要四分...

新北辦汽車露天電影院 網搶「射雕」7分鐘完售

美國露天汽車電影院盛行，新北市政府6月13、14日，也將在三重大都會公園旁的觀光市集南側停車場，推出「青春電影YA！」露...

黃石中繼市場今開幕 兼具買食材與社區交流空間

新北市板橋黃石中繼市場今天開幕，中繼市場分為A、B兩區設置，將蔬果肉品與熟食百貨分開販售，除空間明亮、乾淨衛生，未來也可...

大佳河濱兒童戲水區 6日起噴水免費玩

夏天就是要玩水！大佳河濱兒童戲水區明天（6日）起開放噴水，戲水區旁就是玩沙聖地的共融式沙坑，附近還有今年全新完工的海洋遊...

熱門新聞

生人迴避！彰化女子在鐵道旁自縊 今晚11時「送肉粽」

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

「午餐有老鼠全屍！」龍井國中學生驚聲尖叫 3人不適

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年竟要240萬租金

恭喜！顏清標今天出院 父子術後醒來都先問對方情況

黃珊珊：北市7日起配合中央鬆綁捷運、公車戴口罩限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。