要讓孩子快樂過暑假 新北推安全育樂營

今年暑假礙於疫情，親子出國旅遊尚未解禁，新北市首推國際遊學主題營，讓學生不用出國也能體驗各國文化；另外也規劃1,300梯次的育樂營隊，要讓新北市的國中小學生，可以歡度一個既安全快樂、又能多元學習的暑假。

新北市長侯友宜表示，受疫情影響，今年家長可能無法帶孩子出國旅遊，市府首次推出「Fun暑假遊學去系列體驗營」，由業界老師設計非洲、印尼、菲律賓、韓國等國文化融入時尚造型的「國際多元時尚美型party營隊」，還有學生最愛的VR故事等營隊；並推出百部深具在地、國際特色的「雙語線上課程」影片，讓新北學子防疫期間也能暢遊新北、雲遊國際。

這場宣傳記者會，市府特別選在績優技職學校穀保家商舉行，侯友宜在學生的帶領下，體驗非洲雷鬼辮的編織技巧，雖然過程複雜，但侯友宜認為五顏六色的辮子，看起來很有精神、也很衛生。

為了孩子的安全，侯友宜特別交代市府團隊務，持續落實「三級防護」及「健康五原則」，保持社交距離，讓孩子能安心愉快地參加「新型態安全育樂營」，達到「放假不停學、防疫不鬆懈」的目標。