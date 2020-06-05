大雨山水竄流民宅 汐止水源路做截流溝

新北市汐止區水源路是山區道路，只要下大雨水都順著山路往下竄流，一路流入民宅引起民怨，新北市議員廖先翔協助爭取改善，請公所在中間路段施作截水溝，提前把水引導進康誥坑溪，解決問題。

白雲里長陳俊地說，水源路山路因為水往低處流，尤其山區水量大，經常下大雨後，水都進到兩旁的住戶家裡，民眾都得忙著掃水，居民也已經反應很多次了，所以，請廖議員、公所協助，現在終於開工了。

市議員廖先翔表示，汐止區水源路後段是通往大尖山，但是只要間歇性豪大雨的時候山區的雨量非常大，只是里長反應許多的雨水會順著路面沖刷下來，導致山下兩旁的住戶，因為水流宣洩不及，就會積水二三十公分，漫過民宅進去，所以，建議在民宅之前跟山區交界的地方做截水溝，讓以後山區強降雨下來的水不要流到住宅區的地方，可以截到康誥坑溪，避免住戶受到大雨侵襲有財產上的損失。