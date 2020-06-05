汐止自行車牽引道又濕又滑 騎車藏危機

新北市汐止區基隆河步道在南陽橋下的自行車牽引道，卻有不少騎士在這裡滑倒，相當危險，主要是因為斜坡，再加上地面裝了幾個鐵片，下雨天濕滑，今(5)日新北市議員周雅玲就邀請相關單位人員現場會勘，要求加強防滑。

好天氣，不少人騎著自行車運動休閒，還能欣賞美麗的基隆河景，不過，在靠近汐止南陽大橋這一段，本來要跨越馬路的斷點，現在一旁施作了斜坡道，可以直接走橋下串聯，不過，做好了不用危險穿越馬路，卻還是潛藏危機，除了pu地面，橫長型鐵片下雨天真的好滑，不少騎自行車的民眾在這裡摔倒。

市議員周雅玲指出，上個星期有民眾騎乘這個路段的時候因為看到是自行車牽引道，得要停下來牽車走過去，但是因為路面有一些鐵片的情況下，結果造成有好幾輛的騎士因此跌倒，所以，今天也特地請相關單位來看。

周雅玲表示，那未來擔心天雨路滑，有行人或騎腳踏車的民眾經過會有危險，當天也請市府相關單位盡快改善，增加防滑措施。不過，經過這個路段時，一定要下車牽引，因為，是一個斜坡再加上速度比較快，確實是比較危險，那也期許，汐止有這麼好將近16公里長的自行車道，大家在假日或好天氣可以沿著基隆河騎腳踏車悠閒欣賞美麗河景。