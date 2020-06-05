疫情趨緩 淡水馬偕醫院放寬探病限制
新冠肺炎疫情使得許屬多大型醫院場所，戒備格外謹慎，而淡水馬偕醫院入院都得採實名制，還要量體溫戴口罩外，停車場也更換採單一入口，不過現在面對疫情趨緩，淡水馬偕醫院也說會配合逐步來實現，後疫情時代的防疫新生活運動。
淡水馬偕醫院表示，除了探病人數限制外，在醫院大門口過去原本都要每個人使用健保卡，來過濾旅遊史，並且量測體溫，現在只剩下戴口罩量體溫，但進到院內門診或是進到病房，還是得透過健保卡來查身份別。
淡水馬偕醫院，現在可以看到人潮，是比起過去幾個月，還要多了許多，在戶外部份，過去也搭設了戶外門診，領藥區等等，雖然現在有逐步鬆綁，但這些都會留置下來，在過去院內也增口了12間擬負壓隔離病房，還有100張床預備病房，來提升防疫能量，也慢慢的來實現防疫新生活運動。
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