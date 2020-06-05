淡水河淤積影響航道 立委要求跨部整治

淡水河在台北港於河口興建北堤後，阻礙原有流向，造成下游長期淤積，影響淡水河航運路線，八里到淡水原本只要7到10分鐘，因淤積增加了三到四倍的時間與成本，立委洪孟楷邀集會勘，要來整合行政院各部會研擬有效的清淤計劃。

淡水渡船頭，平常不只是來往八里民眾的通勤工具，更是串連淡水與八里左岸觀光客的重要交通，淡水河中還浮出一塊沙洲，這就是淡水河近幾年嚴重的泥沙淤積問題，最直接影響到淡水河航運路線，航運業者說，從八里到淡水原本只要7到10分鐘，為了閃避沙洲遶道，增加了三到四倍的時間與成本。

航運業者王小姐表示，由於他們是航道的使用者，過去每年也都有盡責任來進行清淤工作，在八里渡船頭旁擺放的挖土機怪手，就是隨時待命，一年平均清最少六次，每次成本都破百萬以上，但業者清淤只能夠針對局部航道經過的路線，無法根治。

對此立委洪孟楷日前邀集許多單位來到渡船頭會勘，要來整合各部會，研擬有效的清淤計劃。

立委洪孟楷表示，由於過去淡水河因為台北港在河口興建北堤後，阻礙原有流向，造成下游長期淤積，過去十多年都沒做過大規模清淤，而雖然5年前曾小範圍清潔河道，但效果不彰，加上涉及到的單位，有經濟部水利署、新北市水利局、交通局、漁管處、台北港務公司等等，希望能夠釐清權責。

經濟部水利署總工程司陳肇成表示，會在一個月內召開會議整合各單位，由於清淤量體龐大，初估需挖除10萬立方公尺泥沙，包含載運等費用，所需經費約4、5千萬元，挖除泥沙將交由台北港處置。

立委洪孟楷指出，未來協調各單位權管分工及經費分攤方式，期盼可以長期解決淡水河交通船航道及船舶區淤積改善。