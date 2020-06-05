北市府：臉書小農廣告有疑慮 中國劣質產品偽裝

台北市法務局今天表示，近期接獲多起消費爭議申訴案，有民眾提及透過臉書出現的「小農廣告」買產品，卻發現販售產品其實是偽裝成台灣產品的中國劣質品，呼籲消費者注意。

北市府法務局發布新聞資料指出，社群網站臉書（Facebook）常有「小農廣告」，主打屏東黑巧克力、台南玉井芒果乾等產品，近期接獲數起消費爭議申訴案，發現其實是偽裝成台灣產品的劣質中國產品，民眾要退貨時才發現網頁沒客服電話，求助無門。

法務局表示，臉書或LINE等社群軟體常有「小農廣告」及「一頁式網站」，實則是不法業者截取正版產品肖像、創業故事等，假冒台灣業者名義誘騙民眾消費，再利用宅配、超商貨到付款寄送產品。

消費者收貨、付款後，卻發現商品是中國生產，與廣告不符或出現明顯瑕疵，要退貨時卻遭對方封鎖，此外，業者會在拍賣平台、社群軟體買廣告，誘騙民眾點擊廣告連結到一頁式購物網。

法務局呼籲消費者選擇有第三方支付的網購平台購物，避免透過一頁式廣告、臉書、LINE私訊購買。

民眾使用貨到付款方式，若遇交易糾紛，且無賣家聯絡資訊時，務必保留完整外箱及貨運單，儘速與貨運公司或報關行聯繫，通知協助辦理退貨、退款，也可檢附完整能辨識單號貨運單照片，向法務局提消費爭議申訴。

法務局表示，有消費爭議，可打消費者服務專線「1950」諮詢；若遭詐騙，可撥刑事局反詐騙專線165諮詢。