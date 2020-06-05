配合敬老卡 北市研議三倍券花3000補3000

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員林國成質詢時指出，疫情過去，但之前老人不敢出門，敬老卡點數沒使用，省下的錢該如何用？柯文哲說，省下的錢不能污起來，應該給人家，研議配合振興三倍券，政府原本是補2000，看是不是補齊發3000。

因老人卡綁悠遊卡，副市長黃珊珊指出，所謂的3000是中央補2000，台北市朝向補1000元，老人用悠遊卡花滿3000元，就能拿回3000元，希望這些錢都留在台北市。

林國成指出，老人也要振興，把沒用的點數還給他們，這是很好的政策。至於另外有關敬老卡的使用，以及應該可以選擇每月480點，或是可一年領1500元現金。林國成說，有些人喜歡1500元，可以讓老人選擇，這比較人性化。

柯文哲對於林國成的提議，認為是很好的建議，「三千補三千」也是好政策。但柯文哲強調，針對敬老卡一年改發現金1500元，柯文哲說因為老人福利政策，北市目前是65歲以上老人健保補助，這幾年65 歲老年人口增加，今會年花20億，老人最重要的是健康，會先讓65 歲以上老人健保補助上線，實施後再看財務狀況，第二波再研究可行性。

柯文哲說，「三千補三千」這次應該要做，但因中央的政策，一人有四種選擇，要看中央怎麼做，是靠卡才能啟用 ？技術上怎麼做再研議。副市長副炳坤也說，已經在研議，因該是和敬老卡綁在一起，但看是不是到補到3000元。