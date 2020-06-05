黃石中繼市場今開幕 兼具買食材與社區交流空間

新北市板橋黃石中繼市場今天開幕，中繼市場分為A、B兩區設置，將蔬果肉品與熟食百貨分開販售，除空間明亮、乾淨衛生，未來也可結合社區活動，成為附近民眾的社交空間。

市場處表示，黃石中繼市場分為兩區設置，中間以古坊橋意象搭設地坪，兩區入口處打造木作山櫻花樹，地板、牆面及攤位招牌結合新北市花山茶花圖像及林家花園冰裂窗元素，中間保留原地蒲葵樹，強調在地文化及特色。

A區以珠寶盒意象打造，販售如海鮮、肉品、蔬果等生食，B區則以寶藏箱為意象，為餐飲、熟食、百貨區，內部設置自動演奏鋼琴及休憩區，未來可結合社區活動，成為附近居民的社交空間；服飾攤更以花車形式呈現，打造市場式專櫃。

市場處長盛筱蓉表示，中繼市場使用環保建材建造，不同業種以招牌顏色區分，並打造無障礙空間。建物上部部分簍空，另設置監視系統、汙水處理及垃圾集中區等設施，打造兼具乾淨、明亮、透風又安全的市場。除了保留人情味，市場攤商更全攤位引進電子支付服務，讓民眾可以輕鬆購買食材。

新北市長侯友宜今出席開幕儀式，並將經板橋慈惠宮媽祖過爐祈福過的限量「發財金」發送給攤商，侯友宜表示，黃石市場已有50年歷史，非常傳統老舊，該如何建構一個新型態、現代化又科技化的市場，為了讓傳統味道與人情味延續，透過新的中繼市場，除了通風明亮，且生、熟食分開，不僅能滿足採買需求，更提供社區居民交流及外地遊客觀光的好所在，成為未來新北市場轉型升級的典範。

中繼市場今天開幕首天，也吸引許多附近的民眾來採購食材，現場開賣200組價值500元市場消費券，優惠價8折，每人限購10組，不限金額買就送紀念保冷袋，限量100份，送完為止。