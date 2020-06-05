大佳河濱兒童戲水區 6日起噴水免費玩

夏天就是要玩水！大佳河濱兒童戲水區明天（6日）起開放噴水，戲水區旁就是玩沙聖地的共融式沙坑，附近還有今年全新完工的海洋遊戲場，讓家長不用帶孩子奔波各地，就能在大佳河濱公園一次滿足玩水、玩沙、溜滑索、盪鞦韆的願望。

大佳河濱兒童戲水區是北市夏季熱門消暑地，大型圓圈區，每一個圈圈都會噴水，可讓小朋友玩的過癮，其他還有圓柱、巨型花朵等造型的噴水設施，完全免費使用；除了戲水樂趣，附近有共融式沙坑，沙坑上方有五星級的遮陽棚，讓小朋友涼爽玩沙不用怕曬。

水利處表示，大佳河濱兒童戲水區6月、9月噴水時間為每周六、日下午3時到6時，25、26日端午節與調整休假日共兩天雖是周四、周五，也開放戲水區；7、8月較熱，戲水區則改為每天開放3時段，分別是早上10時到10時40分、早上11時到11時40分及下午3時到6時。

此外，大佳河濱公園今年完工的「海洋遊戲場」，還有最夯的遊具為「雙軌道滑索」，有兩種滑索提供不一樣滑行速度感，還有多座特色鞦韆滿足各種年齡層的小朋友，「躲藏小島」、「貝殼磨石子溜滑梯」、「平衡木」和「跳樁」也是必玩的熱門設施，另有「鯨魚」、「章魚」及「海豚」地景也可供親子打卡拍照；附近廣場及綠地還能溜滑板、玩直排輪，還有自行車租借站可免費出借滑步車給小朋友。