寧夏夜市自備環保餐具享優惠 集滿5點可兌換50元折價券

北市環保局響應「世界環境日」及「環保防疫新生活」，除建議民眾外食想放心使用可重複清洗餐具，少用免洗餐具，並養成自備餐具的習慣，兼顧健康與環保，今天起與寧夏觀光夜市合作，推出為期2個月的自備環保用餐容器集點享折價活動，民眾集滿5點即可兌換50元折價券。

環保局表示，一次性及美耐皿餐具對環境及民眾健康產生不良影響，106年起台北市因應減塑減廢政策，協助市場處推動夜市飲食區更換一次性及美耐皿餐具計畫，率先輔導公有夜市飲食攤內用更換使用環保餐具，針對轄管夜市範圍內、有座位區且提供餐具供民眾使用的餐飲店家，輔導換用陶、瓷、玻璃、不鏽鋼等材質的環保餐具。

即日起再與寧夏觀光夜市合作，推動自備環保用餐容器集點享優惠活動，民眾只要自備環保用餐容器到參與活動的店家，外帶消費就可集點，集滿5點能兌換50元折價券，再到參與活動店家折價使用。