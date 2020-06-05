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台北傳統市場節開跑 今年網路票選世界美食抽iPhone

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市府每年一度的傳統市場節「天下第一攤」評選活動今天由副市長黃珊珊主持行銷宣布開跑。記者翁浩然／攝影
北市府每年一度的傳統市場節「天下第一攤」評選活動今天由副市長黃珊珊主持行銷宣布開跑。記者翁浩然／攝影

北市府每年一度的傳統市場節「天下第一攤」評選活動今天由副市長黃珊珊主持行銷宣布開跑，共21處市場110攤參賽，今年也以「世界美食大賞」為主軸，將在市場處臉書社團「好市發聲」辦理世界美食網路票選到19日，最後選出最佳人氣獎攤商，民眾參與投票還有機會抽智慧型手機iPhone SE；另外，傳統市場節第一場行銷活動在明早9點於西湖市場舉辦，現場有優惠食材包、消費滿額送等活動。

市場處副處長汪昭華表示，天下第一攤活動共招募21家市場109個攤商共襄盛舉，由專家實地評比攤商的商品、攤位、行銷、食材、料理創意等項目，分為生鮮雜貨、花卉百貨、在地小吃及異國美食4類競爭天下第一攤金賞獎。

如今傳統市場世代交替，傳統市場也融合世界各地的平民美食文化，因此今年市場節以「世界美食大賞」為主軸，舉辦世界美食網路票選活動，共有22攤商參加，有歐式、日式、泰式、美式。

例如西湖市場義大利小石窟的「歐洲老奶奶檸檬塔」義式甜點，採純手工捏製塔皮，內餡是在歐洲流傳150年以上的老店所傳授的配方，多層次口感綿密酸甜而不膩。

華山市場合掌村的「頂級十二貫握壽司」，是每天從基隆崁仔頂魚市所捕獲新鮮海鮮，魚、蝦、干貝呈現出來鮮甜口感。

水源市場索菲烤布蕾的「索菲的甜點任意門」，透過六道不同的甜點，讓顧客品嘗台灣芝麻、日本抹茶、美國蘋果乳酪、法國檸檬塔及瑞士巧克力等味覺之旅。

傳統市場節今年也和跑跑腿外送平台合作，提供40多處公有市場外送服務，民眾只要用LINE就能請人跑腿買菜，不論是生鮮食材或熟食都可以，首次使用外送還有50元優惠，運費用距離計算，基本費為第1公里99元，隨後每超過1公里增加20元。

傳統市場 甜點 iPhone SE 黃珊珊

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