環保葬成趨勢新北免費協助身後事 可省喪葬費25萬

隨時代變遷，樹葬、植存、海葬等環保自然葬接受度越來越高，許多知名人物如聖嚴法師、舞蹈家羅曼菲、前副總統李元簇等，都選擇環保葬。新北市首創全國推出「身後關懷計畫」，民眾可自行選擇預葬的環保葬地點，身後並由新北市府免費協助參加聯合奠祭及環保葬，預估每人至少可節省喪葬費用約25萬元。

三芝櫻花生命園區背山面海，緊鄰三芝櫻花大道，園區遍植櫻花、茶花及杜鵑花，春有櫻花盛開、夏有涼風吹拂、秋有變葉彩繪、冬有山嵐縹緲，夜晚時有流星劃過天際，就有家族將一家三代9位先人骨骸起掘後植存於三芝櫻花生命園區。

參加三芝櫻花生命園區植存的林先生說，父親生前喜愛大自然，希望身後能夠回歸大地，所以特別幫父親申請環保葬，整個過程簡單隆重，平靜肅穆，是很好的喪葬方式，只是現場不能擺放紀念父親的小物，也不能留下記號，難免失落，建議可以開放一個地方讓家屬追思。

民政局長柯慶忠表示，民眾喪葬觀念逐漸改變，近來不斷有民眾來電詢問新北環保葬地點以及報名方式。統計新北市100年時參加環保葬人數為502人，到了108年參加環保葬人數已達1381人，成長近3倍，累計升格以來已有8900位先行者選擇環保葬法。

柯慶忠說，為了推動環保葬，新北市不收取費用，並特別將環保葬概念向前延伸推出「身後關懷計畫」，民眾於選擇預葬的環保葬地點後，身故後市府會協助聯合奠祭，免費提供洗、殮、冰存等21項流程及環保葬，除了不用擔心過世後會帶給家人負擔，也讓亡者能夠透過殯葬自主，用最美麗的方式告別。

柯慶忠指出，民眾可選擇金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓花樹葬、植存，或是參加每年5月至9月間舉辦的聯合海葬。新北市環保葬人數快速成長，除了現今社會崇尚簡約、節葬的觀念外，境優美的環保葬園區，也是吸引民眾參加的重要因素之一。