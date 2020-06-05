台東7日防疫鬆綁今最後一天管制 辨識貼紙當紀念

配合中央防疫政策，台東縣政府宣布7日起解封，進出各級機關、學校可不用監測體溫、戴口罩，今天是公部門上班日，也是管制出入監測最後一天，有民眾將彩色辨識貼紙留作紀念，並說：「96天的貼紙集滿了，捨不得丟掉，當見證疫情歷史」。

因應新型冠狀病毒防疫措施，台東縣政府拉高防疫層級，從3月2日起，只設2處出入口，採門禁管制進出量體溫，並附上貼紙辨識人員。有洽公民眾及員工用不同方式將每天的貼紙收集，有人貼在機車、識辨證、安全帽及手機上，成另類防疫樂趣。

「每天要進出縣府，怕弄丟，就貼在識別證套上。」縣府陳姓員工說，入口管制員認貼紙辨識，貼在身上容易掉落，出入還得重新量測很麻煩，乾脆就貼在識別證上面了，不會掉，也方便管制員查看，今天最後一天管制黏貼子，他要把識別證套留下當紀念。