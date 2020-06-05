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響應減碳愛地球 新北市長侯友宜爬18樓上班

聯合報 / 記者施鴻基魏翊庭江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜回應中山國小謝承典的心願，爬上18層樓梯上班。圖／新北市環保局提供
新北市長侯友宜回應中山國小謝承典的心願，爬上18層樓梯上班。圖／新北市環保局提供

今天是世界環境日，已邁入第7屆的新北市環保小局長寫下環境日心願小卡片，邀市長侯友宜為環境做一件愛地球行動。侯回應小局長的心願，決定先完成「上班不搭電梯、爬樓梯」的愛地球行動，日前一口氣徒步上18樓辦公雨至上班，隨行的環保局小編在11樓就求救「市長可以等我一下嗎…」。

也回信勉勵。據了解，100多名小局長中，有50名以上寫信邀侯友宜參與環保行動，侯友宜表示只要做的到，就會陸續完成。

環保局長程大維說，每年「與市長有約」都環保小局長最期待的一堂課，今年受疫情影響取消，部分課程也改為線上學習，這次小局長們寫信和侯友宜交流如何愛地球做環保行動，也獲得回應。

光復國小環保小局長陳靜希望侯友宜今天YouBike到學校當一日農夫，採收蔬菜；文德國小朱峻弘希望侯今天到學校種1棵樹；中山國小謝承典希望侯少搭電梯多走樓梯；溪洲國小游哲希望侯體驗1日清潔隊員；自強國小蕭又甄則希望一起搭乘大眾運輸上下班。

侯友宜決定先實踐其中一個心願「爬樓梯愛地球」，63歲的他平日就有運動習慣，爬起樓梯臉不紅氣不喘，汗也沒流幾滴，還不忘呼籲市民爬樓梯有益身心，健康又環保，歡迎更多人響應，哪怕只是一件小事，只要大家一起做，改變永遠不嫌晚，累積也有很大的影響力。

爬樓梯時，陪同的小編到10樓就向侯友宜說「我有點走不動」，上11樓後直接求救「市長可以等我一下嗎…」，侯友宜大笑說「早就說你就不要跟我爬了，還約什麼約」。上18樓後，小編講話已經破音，呼吸急促，差點喘不過氣來，侯友宜紅光滿面，相當得意說「我有力、我有力、我足有力」。

他說，今年世界環境日主題是「生物多樣性」，聯合國統計有百萬個動植物種瀕臨滅絕，如果生態被破壞，人類還能獨自生存嗎？後果是人類難以想像和承受的。他也寫下對環保小局長的期許：「把學習到的環保理念，帶回學校家庭，和家人同學分享。從小地方做起，也能產生巨大影響力。」

新北市長侯友宜爬樓梯上班碰到送公文的員工，彼此擊肘打招呼。圖／新北市環保局提供
新北市長侯友宜爬樓梯上班碰到送公文的員工，彼此擊肘打招呼。圖／新北市環保局提供
新北市長侯友宜展示收到的環保小局長心願卡片。圖／新北市環保局提供
新北市長侯友宜展示收到的環保小局長心願卡片。圖／新北市環保局提供

侯友宜 環保

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