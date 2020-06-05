黃珊珊：北市7日起配合中央鬆綁捷運、公車戴口罩限制

新冠肺炎疫情趨緩，交通部6月7日起將放寬搭乘大眾運輸的管制措施，台北市副市長黃珊珊今天出席傳統市場節宣傳活動後，也針對6月7日台北捷運、公車搭乘是否放寬管制做說明；黃珊珊表示，北北基宜桃已經討論，從今天起會配合中央公告鬆綁搭大眾運輸含計程車的防疫措施，預計7日開始實施，原則上進車站閘門、上公車時仍要先戴好口罩。

北市公共運輸處長常華珍補充，北市4月4日起配合防疫政策，搭捷運、公車、計程車都強制要求戴口罩，如今交通局將鬆綁，但在場站入口仍要維持量體溫、戴口罩措施，進入或上車後若可維持社交距離或適當阻隔設施，則可不戴口罩。

不過，常華珍說，中央流行疫情指揮中心也提到，捷運較難維持社交距離，因此除進站外，尖峰時段人潮多也一定要戴口罩，離封時若能保持距離才可不戴；因此，北市大眾運輸7日起將按中央相關指示進行鬆綁。

常華珍指出，北市將持續要求捷運、公車、計程車的司機與站務員等第一線人員做好量體溫、戴口罩及消毒，這部分還不會鬆綁，但民眾部分，在進捷運閘門、公車上車時則仍要戴口罩，上車進站後發現能保持社交距離，才可拿下口罩。

黃珊珊表示，若乘客有感冒生病症狀者也必須全程戴口罩，違規不聽勸仍會依法移送開罰；至於車內站內社交距離仍為1.5公尺；中央公布之後，若在公車上不戴口罩就無處罰問題，只能管上車進站時要戴。

有關傳統市場戴口罩何時鬆綁，黃珊珊表示，仍要等中央宣布，原則上攤商如同第一線工作人員，未來若鬆綁，仍可能會持續要求戴口罩，民眾則可視社交距離能維持就不用戴口罩，總之還要等中央指示後再進一步討論。

至於配合振興券政策討論進度，黃珊珊說，商業處、市場處、觀傳局在2、3周前就有討論相關內容，要盤算有多少預算，如今振興券確定各種支付方式都有，昨天也召集悠遊卡公司來討論，看悠遊卡、悠遊付如何連結振興券與商圈、夜市、旅宿業者及觀光景點，設法讓民眾把錢留花在北市。