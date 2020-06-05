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雙北搭大眾運輸工具北北基桃同進退 有條件解封
交通部公布6月7日起高鐵、台鐵、國道客運有條件鬆綁戴口罩禁令，捷運、公車授權地方政府決定。北北基桃各市交通局協商後，決定與中央同步持續防疫作為，要求乘客進站及上車應戴口罩，但如果車上或站內能維持1.5公尺以上社交距離，可免戴。
交通部以及中央流行疫情中心訂本月7日大解封，但未明確表達變更搭乘大眾運輸是否應該繼續戴口罩，北北基桃會商後，決定共進退。
新北市交通局長鍾鳴時說，新北市農曆年前就已規畫大眾運輸防疫措施，4月起中央下令大眾運輸強制戴口罩，提供地方政府執法依據，民眾配合度高，小於守住大眾運輸防疫防線。
鍾鳴時說，北北基桃作法一致，形成區域聯防，未來將配合中央防疫政策持續檢討，落實新型態安全生活模式。
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