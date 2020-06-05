鼓勵在地消費 新北商圈旅宿8折、憑發票抽iPhone2千獎

新北市長侯友宜今早召開防疫會議，推出新北市振興三倍券配套「新北振興一路發」，商圈、夜市、百貨、運動中心、旅館等折扣，其中24商圈、旅宿打8折，鼓勵在地消費，推憑新北消費發票每月抽獎，共有2千個大獎包括iPhone、免費住宿、運動中心1年VIP等。

侯友宜說，振興三倍券的配套，地方有責任促進消費、帶動買氣，希望「鈔錢部署」，不管是商圈、夜市、賣場、運動中心、百貨、旅館等，都有優惠折扣，帶動買氣，另鼓勵在地消費，憑發票抽2千個獎品。

侯友宜說，24商圈和旅館打8折，如是新北OK認證旅館每月逢8當晚房價再打8折，如8、18、28日，等於打64折，運動中心通出「買千送千」等。

侯友宜表示，6月7日是4個潛伏期滿，開放鄰里聯誼活動，進到新北市府內，入內時不強制戴口罩，但還是要量體溫，且如果不能保持社交距離，還是要戴口罩。

另對於振興券若不找零是排窮的說法，侯友宜表示，意見非常非常好，三倍券還沒正式發行之前，希望中央要聆聽不同聲音，降低盲點，拚經濟時才能心無罣礙。