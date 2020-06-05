109年勞動議題研討會第1場今起報名 限200名

新北市勞工局、政大勞研所、政大法學院及台灣勞動法學會合辦109年勞動議題研討會即將登場，今年鎖定職場霸凌、斜槓青年、AI衝擊等議題，舉行8場次研討會，今天起報名。

研討會今天起開放第一場7月4日「公部門與私部門勞動關係的比較與制度建構」網路報名，每場限200人參加，舉辦前1個月報名，地點在新北市府507會議室。有興趣者都可以報名，報名網址https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/LaborLawEdu/filter。

參與專家學者包括政大法學院黃程貫、林佳和、林良榮、政大勞研所成之約、劉梅君、北大法律系郭玲惠、傅柏翔、中正法律系鄭津津、周兆昱、中正勞工系李玉春、文大勞動暨人力資源學系李健鴻、謝棋楠，中研院歐美所焦興鎧等人。勞動部前部長潘世偉、前次長廖蕙芳、律師魏千峰也將提出實務經驗報告或與談。

勞工局長陳瑞嘉表示，論壇鎖定「公部門與私部門勞動關係」、「AI發展對於勞動市場及就業者的影響」、「職場霸凌防範與因應」、「斜槓青年就業及勞動法的挑戰」4大主題，希望讓專家學者會診，分析各種因素的交互影響，也針對法令窒礙難行或缺漏提供修法建議。