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李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母痛哭：他是鬱卒、失志

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u故事╱聽不見但「我不爽輸」 陽光主廚烹人生百味

聯合報 / 記者廖惠玲 蔣宗裕 王彥鈞╱台北即時報導
母親與弟弟們，是許俊宏努力的力量。照片／許俊宏提供
母親與弟弟們，是許俊宏努力的力量。照片／許俊宏提供

如果不說，你很難看出來許俊宏是一位聽障人士，他總是笑容滿面，一如他的稱號「陽光超人」，但是在陽光面的背後，他也曾經歷經一段人生黑暗期，因為中度聽障，一路走來，不論求學或者工作都受到許多阻礙，但是他說「我就是不爽輸」，因為知道自己的不足，他更加努力，也想幫助更多人走出自己的路，也期許自己能發揮影響力，帶給社會更多的正能量。

因為聽障，工作不甚順遂，李俊宏自嘲在21歲之前經常「被裁員」。他回憶，曾經在一間牛肉麵店打工，老闆總是拿他跟一名建中生比較，常常對他說「你看人家建中的學得會、聽得懂、反應又好」，工作兩天後，老闆叫他到櫃檯前拿了1600元給他後告訴他「不能再僱用你了」，當時他拿著這筆錢在路中間發呆了許久，也哭了許久，他告訴自己，有一天如果他有能力，一定要幫助跟自己有一樣困境的人。

從復興美工畢業後，他毫無經驗與背景，所以求職路上處處碰壁，後來因緣際會下轉進餐飲業。一開始也因為聽力的關係而倍加辛苦，因為聽不到鬧鐘聲響，他常常遲到，有一天他告訴自己不能再這樣下去了，一定要改變，於是他用意志力訓練自己起床，每天睡前唸10次起床的時間，日復一日的訓練，漸漸地他可以不用靠鬧鐘就可以起床了，他說「早上叫你起床的不是鬧鐘，是夢想，對夢想夠執著，你就會起床了」。

幾年前，他創立了「陽光超人創作料理廚房」，希望透過教學實現自己的夢想、幫助更多的人，助理中也有聽障人士，許俊宏說「這些聽障人士不是笨，他們只是學習比較慢，只要給他們機會，一定可以做得很好」。為了鼓勵在困境中的人，他也常常在臉書社群分享自己的陽光小語鼓勵大家，他認為，不要在乎自己缺甚麼，而是要關注自己想要甚麼，一勤天下無難事，只要肯努力就會突破困境。

透過烹飪教學，許俊宏希望幫助更多陷在困境中的人。照片／許俊宏提供
透過烹飪教學，許俊宏希望幫助更多陷在困境中的人。照片／許俊宏提供

夢想 求職 餐飲業

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