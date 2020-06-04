柯市府畫私地收停車費賺千萬 議員轟：跟土匪有啥兩樣

台北市長柯文哲上任後，基於使用者付費及交通管理，劃設多處收費停車格。不過台北市議員游淑慧質疑，柯文哲在巷弄劃設停車格收費，竟連還沒被徵收的既成道路私有地，也都被劃格來收費，等同是拿人民的錢發大財，一年收1-2萬元賺錢，這跟土匪有什麼兩樣。

台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，游淑慧質疑，柯文哲上任後，許多巷弄劃設停車格全部收費，但有些停車格其實還是私有地，也沒有被優先徵收，更沒有公告吿知地主，光是這樣的停車格數就多達6千多格、遍及700處巷弄。

游淑慧說，北市府過去也曾為此開過會議，當時法務局認為，私地拿來收費應該要優先徵收，當時的秘書長蘇麗瓊也認為，恐違反程序正義。但當時會議柯文哲沒批示，卻是讓秘書用電子章蓋了一個章，游淑慧質疑，說不定這是當時的「地下市長」蔡壁如蓋的，就因這個章，將人民的地拿來收錢。

對此，柯文哲回應，他蓋的章都有看，不過公文太多，哪有可能都記得。

游淑慧也舉出信義路三段147巷的巷弄停車格為例，9成都為私有地，卻被畫為停車格，市府將人民的既成道路私地拿來賺錢，卻又不優先徵收，合不合理？另外，仁愛路四段122巷也是同樣狀況，游淑慧說，柯文哲明明說「使用者付費」，為何柯市長拿人民的私地來賺錢，卻不用先徵收。柯文哲回應，這部分應該要優先徵收，後續會看如何來處理。